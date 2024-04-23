العالم ينفق على الأسلحة أكثر من أي وقت مضى.. 2.5 تريليون دولار في 2023

تحولت ساحة الإنفاق العسكري في 2023 إلى ساحة مشحونة بالتوتر والتحديات .. مع بلوغ الإنفاق العسكري العالمي أرقاماً قياسية وصلت إلى 2440 مليار دولار والتي تعتبر أكبر زيادة سنوية منذ عقود .. وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) ..

المنافسة لم تكن حامية بين الدول الكبرى فقط بل طالت دولاً أخرى في القارات الخمس تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية ..

صحيفة الغارديان البريطانية نقلت عن أحد كبار الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري التابع لمعهد سيبري قوله إن "الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو رد مباشر على التدهور العالمي في السلام والأمن .. محذّراً من تزايد خطر اشتعال صراع غير مقصود مع تسابق الحكومات للتسلح.

وبحسب تقرير المعهد فإن أكثر الدول إنفاقا على القطاع العسكري في العالم عام 2023 هي الولايات المتحدة والصين وروسيا.

بلغ إنفاق الولايات المتحدة وحدها 916 مليار دولار .. أما الصين فقد زادت نفقاتها العسكرية بنسبة 6%، ما يقدر بنحو 296 مليار دولار؛ وهذا ما دفع حكومات الدول المجاورة كاليابان وتايوان إلى تعزيز قدراتها العسكرية أكثر من أي وقت مضى ..

أما بالنسبة لروسيا فزادت الإنفاق الدفاعي 24 بالمئة ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار.. وزادت أوكرانيا الإنفاق الدفاعي 52 بالمئة ما يقدّر بنحو 65 مليار دولار، وتلقت مساعدات عسكرية من دول أخرى بما لا يقل عن 35 مليار دولار.. وأشار المعهد إلى أن الرقمين معا يجعلان الإنفاق العسكري الأوكراني موازيا لنحو 91 بالمئة من الإنفاق الروسي ..

وفي الشرق الأوسط ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ، حيث زاد إنفاق إسرائيل بنسبة 24% بسبب هجومها الواسع النطاق على قطاع غزة.. كما ارتفع الإنفاق العسكري في السعودية وإيران والجزائر وجنوب السودان بنسب مذهلة.

الإنفاق العسكري الضخم لعام 2023 يرسم صورة لعالم مشحون بالتوترات والصراعات التي تنذر بمستقبل لا يحمل أدنى معطيات السلام والاستقرار ..