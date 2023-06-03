مصر تعتزم شراءها.. تعرف على أبرز مميزات المقاتلة الصينية "J-10C"

مباحثات تجريها مصر مع الصين؛ لإبرام صفقة أسلحة تتضمن الحصول على أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة، والأهم المقاتلة المتطورة J-10C، فما مواصفاتها ؟ وبماذا تتميز عن طائرة f16 الشهيرة؟.

J-10C، مقاتلة تم تطويرها وتكييفها لمهام مضادة للسفن وتوجيه ضربات دقيقة نحو الأهداف الأرضية والجوية أيضًا، بحيث يمكن لها نسف الدفاع الجوي للعدو معتمدة على أنظمة ليس لها نظائر في ترسانة أسلحة F-16.

المقاتلتان من نفس الفئة، ورغم أن المقاتلة الصينية أكثر حداثة بعقد من الزمن على الأقل من تصميم F-16، إلا أن كلا المقاتلتين بمحرك واحد، لكن للمقاتلة الصينية ميزة هامة عن نظيرتها الأمريكية، وهي تكلفتها المنخفضة مقارنة بـF-16، فضلًا عن صيانة أرخص وأسرع بكثير عند الصينيين، مقارنة بمنافسيهم في الأسواق الدولية.

توفر المقاتلة الصينية مقعدًا لطرد الطيار في حالات الطوارئ، يتيح طردًا حتى على ارتفاع صفر وسرعة صفرية، وتصل استطاعة الحمولة فيها إلى 5600 كجم.