غضب بعد اعتداء أستاذ جامعي على فتاة مسلمة في أمريكا.. إليكم القصة!

حالة من الغضب والاستنكار على مواقع التواصل أثارتها هذه المشاهد لعضو هيئة تدريس بجامعة ولاية أريزونا وهو يضايق فتاة مسلمة محجبة والاعتداء عليها لفظيا أمام أنظار الشرطة التي لم تحرك ساكنا.

فيديو الواقعة انتشر على منصات التواصل مظهرا الأستاذ الجامعي جوناثان يودلمان برفقة مواطنه وهو مجند سابق بالجيش الإسرائيلي وشارك في الحرب على غزة وهما يضايقان فتاة مسلمة أمام جامعة أريزونا.

الفتاة المسلمة استنجدت بالشرطة التي كانت حاضرة في المكان وهي تصرخ "يا شرطة.. هذه جريمة كراهية"، دون تقديم أي حماية لها.

مقطع الفيديو انتشر كالنار في الهشيم مثيرا حالة من الغضب بعد تصرف الأستاذ الجامعي، وسط مطالبات بالتحقيق معه، في الوقت الذي قال فيه مغردون إن يودلمان اعتدى على الفتاة جسديا ولفظيا لأنها تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

بعد الضجة التي أحدثها الفيديو علقت جامعة أريزونا عليه بالقول إن الجامعة على علم بالادعاءات الموجهة ضد يودلمان وتحقق فيها وإنه في إجازة وسيظل كذلك لحين ظهور نتيجة التحقيق.