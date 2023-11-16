ارتفاع غير مسبوق.. طلبات السلاح بإسرائيل خلال شهر توازي طلبات 20 عاما

يبدو أن هذا المشهد عادي في إسرائيل.. السلاح يوزع على عموم المواطنين الإسرائيليين في الشوراع منذ الحرب على غزة.

وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أعلنت أنها تُصدر 1700 رخصة حيازة سلاح ناري في المعدل يوميا في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "هآرتس" العبرية أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي.

236 ألف طلب للحصول على رخصة سلاح منذ 7 أكتوبر، ويوازي هذا الرقم الذي جاء في شهر واحد فقط، كل طلبات حيازة السلاح في 20 عاما من النشاط الروتيني، وفق ما أكدت الوزارة.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير دعا الإسرائيليين إلى إكمال عمليات الترخيص قائلا "مَن لم يبدأ ذلك عليه أن يباشر بالأمر"، في الوقت الذي أنهى 18 ألف إسرائيلي عملية الحصول على الرخصة وشراء السلاح الناري منذ بداية الحرب.

خبراء بينوا أن إسرائيل نفسها تواجه خطر ارتداد هذا السلاح عليها، وسط الخلافات السياسية المحتقنة بداخلها، فيما انتقدت وسائل إعلام أجنبية خطوة توزيع السلاح خاصة أن طريقة التوزيع عشوائية، وتتم عن طريق نقاط تمركز داخل الشوارع.