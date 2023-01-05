خامنئي يمهد للتخلي عن فرض الحجاب

المرشد الإيراني علي خامنئي يعلن رفضه للاتهامات التي توجه إلى النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بالكامل في بلاده بمعاداة النظام والثورة الإسلامية.

جاء هذا التصريح اللافت الذي نقله موقع المرشد الرسمي بعد موجة احتجاجات شعبية واسعة اندلعت ضد النظام بسبب فرض الحجاب منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وقال خامنئي خلال استقباله نخبة من النساء في إيران إن "الحجاب واجب شرعي ولا شك في ذلك، لكن يجب عدم اتهام من لا يراعون الحجاب بالكامل بمعارضة الدين ومعاداة الثورة الإسلامية".

فيما يرى مراقبون أن تصريحات خامنئي تعطي الضوء الأخضر للبرلمان والسلطة القضائية في إيران لتعديل القوانين الصارمة بما يخص فرض لبس الحجاب مرغمةً على ذلك بعد أزمة احتجاجات دامية لم تستطع إخمادها بكل الطرق.