تسمع وتشبه جسم الإنسان.. ماذا تعرف عن "نبتة الشيطان"؟

هل سمعتم يومًا عن نبتة يمكنها أن تسمع وتتألم وتشبه في شكلها جسم الإنسان؟.. إنها نبتة غريبة الشكل والخِصال وتسمى بـ"نبتة الشيطان" و "تفاح الجن".. تٌشبه الإنسان وتصرخ عند اقتلاعها.. وهي من أكثر الأشياء ندرة في العالم.. إنها نبتة "الماندراكورا"، فماذا تعرفون عن هذه النبتة المرعبة؟

"الماندراكورا" نبتة تكون غالبًا على شكل جسد أقرب إلى الجسد البشري، وعلى الرغم من أن اكتشافها جاء قبل آلاف السنين، إلأ أنها كانت تُستخدم في الأعمال السحرية، والخرافات، دون أن يراها الناس، لكن ما إن رأوها حتى أصبحت بالنسبة لهم بمثابة أداة للخوف والهلع.

النبتة المرعبة ارتبطت بخرافات عديدة؛ إذ قيل عنها إنها تمتلك قٌوى سحرية نتيجة قٌدرتها على علاج الكثير من الأمراض الخطيرة لم يتوصل الطب لعلاجها، كأمراض الأعصاب، من خلال تناول أوراقها التي عُرفت باسم "بيض الجن"؛ ما جعل العٌلماء يٌقررون دراسة تلك النبتة الغريبة للتعرف على أسرارها، وهل لها تأثير علاجي على جسم الإنسان أم لا؟

شعوب الشرق الأدنى وأوروبا كانوا يستخدمون النبتة كمخدر قوي في العمليات الجراحية، هذا ما أشار إليه موقع المنشورات العلمية "ساينس دايركت"، وأن كل من يُحاول اقتلاعها من جذورها يتعرض للموت الفوري، لذا يتم استخراجها عن طريق ربطها بحيوان، غالبًا ما يكون كلبا.

"بيض الجن"، و"الشيطان"، و"أبو الروح" و"اللفاح"، و"تفاح الجن" أسماء غريبة تعرف بها نبتة "الماندراكورا".

النبتة لا تحظى بالترحيب الكبير من الحكومات؛ فهي تُعامل معاملة تجارة المخدرات والسلاح، وذلك بسبب الاستخدام الشائع لها كأعمال السحر والشعوذة، لكن كما يحدث في تجارة السلاح والمخدرات، يتم تهريبها سرًا والتعامل بها في الخفاء.