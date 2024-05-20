في عيون أهلها.. هكذا ستكون غزة ما بعد الحرب

شهور مشبعةٌ بالألم والفقدان والخسارة.. مرّت ثقيلةً على قطاع غزة بكل ما فيه من بشر وشجر وحجر.. منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

ما يشغل الغزيين الآن بالدرجة الأولى، هو إيقاف الحرب؛ لتنقشع الغمامة وتتضح الرؤيا.. أما بالنسبة لما بعد الحرب، فيؤكد الفلسطينيون أن المطلوب بشكل أساسي من الفصائل الفلسطينية هو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بعيداً عن المصالح الحزبية.

وبينما كشفت تقارير إسرائيلية ودولية خلال الأشهر الماضية عن مخططات يجري بحثها بشأن اليوم التالي للحرب على غزة، يؤكد الفلسطينيون رفضهم أي تدخل خارجي بشأن إدارة الحكم بالقطاع، والجهة التي تحكم.