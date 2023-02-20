هكذا كان يتم التحنيط.. خبيرة مصرية تكشف خفايا مثيرة عن سر الفراعنة "المقدس"

غموض كبير لا يزال يحيط بجوانب كثيرة من الحضارة الفرعونية، فرغم حرص المصري القديم على تدوين الحياة اليومية على جدران المعابد، إلا أن هناك أمورًا ظلت غامضة لم يستطع العلم الحديث كشف طلاسمها، ولعل من أبرز تلك المناطق الغامضة عملية التحنيط التي فضَّل المصري القديم أن يحتفظ بأسرارها وعدم تدوينها، كونها كانت عملية مقدسة تقتصر على الأسر الحاكمة.

وبمرور الأيام، وبفضل رغبة بعض العلماء والمتخصصين في معرفة أسرار تلك الحضارة العظيمة التي امتدت إلى آلاف السنين، حاولت "إرم نيوز" كشف بعض تلك الأسرار في حوار مع العالمة المصرية سحر سليم، المتخصصة في هذا المجال.