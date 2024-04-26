أنفق أكثر من مليار دولار والنتيجة مركز تاسع.. موسم كارثي لتشلسي

تشلسي كارثي، ومليار دولار في مهب الريح..

في المركز التاسع، وفاقد لأي حظوظ بمشاركة أوروبية الموسم المقبل، استقبل تشلسي 57 هدفًا هذا الموسم، وهي أسوأ حصيلة من الأهداف المقبولة في تاريخ مشاركات النادي بالبريميرليغ، وطبعًا مرشحة للزيادة مع 6 أسابيع لنهاية الدوري.

مرحلة الذهاب لتشلسي بالدوري - منذ سنوات - تعد كابوسًا، وأرقامه بهذه المرحلة تحديدًا تؤكد هذا الشيء، في 2016 جمع تشلسي من هذه المرحلة 40 نقطة، وقلَّ هذا العدد سنويًا حتى وصل إلى 19 نقطة هذا الموسم بعد انتهاء نفس المرحلة، مع غياب الحلول تمامًا.

إصابات تشلسي المضحك المبكي، وتقول الإحصائيات إن 7 لاعبين أساسيين تقريبًا غابوا عن كل مباراة للنادي منذ بداية الموسم، فحطّم تشلسي الرقم القياسي بأسوأ سجل إصابات في تاريخ الدوري وصلت إلى 49 إصابة.

المدرّب أم اللاعبون أم سوء الحظ، ما المبرر الذي من الممكن أن يجعل عاشق تشلسي يقتنع بأن ناديًا أنفق مليار دولار لكن النتيجة تكون مركزًا تاسعًا؟!.