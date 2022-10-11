فلسطين.. اختفاء فتاة يشعل مواجهات بين عائلتين في بيت لحم

شهدت مدينة بيت لحم الفلسطينية أحداثا ساخنة على إثر خلاف بين عائلتين، وصل إلى حد خطف شبان وإطلاق نار وأعمال شغب.

القصة بدأت باختفاء فتاة، ليندلعَ على إثر ذلك خلاف بين عائلتها وعائلة أخرى، أججته وأشعلته مواجهات على منصات التواصل.

انتقل الخلاف بشكل واسعٍ إلى الشارعِ، ما أدى إلى أحداث وصفتها الشرطة بالمخلة بالأمنِ والنظام العام.

الشرطة أصدرت بيانا قالت فيه إن الفتاة المختفية عثر عليها في نابلس، وإنه تم القبض على مشتبه بهِم، دون أي توضيح من الشرطة أو مصدرٍ آخر لملابسات اختفائها.

وجهاء مدينة بيت لحم قالوا إنه تم استرجاع كافة الشبانِ المخطوفين، والاتفاق على هدنة بين العائلتينِ.