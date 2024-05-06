الزاعجة المصرية تجتاح لوس أنجلوس والسلطات تستخدم سلاحاً جديداً للقضاء عليها

تتعرض مقاطعة لوس أنجلوس الكبرى لغزو من البعوض البري الذي يعرف بالزاعجة المصرية .. هذه الحشرات ليست مزعجة بلسعاتها فقط بل ناقلة لأمراض خطيرة و معدية .. وفي خطوة لافتة قامت سلطات الولاية بإطلاق برنامج تجريبي مبتكر، يستخدم فيه عشرات الآلاف من البعوض المعقم والذي يتم رصده في المعامل للقضاء على هذه الحشرة الناقلة للأمراض.

فكيف يعمل سلاح البعوض المعقم؟

بحسب شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية يتم تربية ذكور البعوض في المعامل البيولوجية، ثم يتم تعقيمها قبل إطلاقها في البيئة.. تهدف هذه العملية إلى تزاوج هذه الذكور العقيمة مع إناث البعوض البري، مما يؤدي إلى إنتاج بيض غير قابل للحياة.

يقول خبراء للشبكة الأمريكية إن"الزاعجة المصرية" تتسبب في تفشي الحمى الصفراء وحمى الضنك وفيروس "زيكا"، و يحذرون من أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، سيؤدي إلى توسيع نطاق تواجد هذا النوع من البعوض بالقرب من الناس وهي مزعجة وعدوانية لأنها تلسع طوال اليوم".

وتتكاثر بعوضة "الزاعجة المصرية" في الأفنية الخلفية، وتتخذ من الأوعية الصغيرة مثل أغطية الزجاجات وأوعية طعام الكلاب مأوى لها حسب الشبكة الأميركية.

أعلنت مكافحة الحشرات بمنطقة لوس أنجلوس الكبرى مؤخراً، إطلاق 20,000 ذكر "بعوض مُعقم"، كجزء من اختبار البرنامج التجريبي النهائي.

وأكد الخبراء أن ذكور البعوض المعقمة "لا تلسع الناس"، و "البرنامج لا يشكل أي خطر تقريبا على البشر".

و هذه الاستراتيجية تعد مثالا واعداً للطرق التي يستخدمها البشر لمكافحة انتشار البعوض والأمراض التي يمكن أن ينقلها.