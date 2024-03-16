شاهد على عقود من الفن.. النيران تستعر في ذكريات استوديو الأهرام بمصر

لم يخلف ضحايا بشرية، لكن نيرانه ابتعلت ثمانية عقود من الفن ، حريق ستديو الأهرام في الجيزة بمصر ، 4 ساعات من النيران كانت كافية لخسارة الذكريات قبل المادة ، أما عن الأسباب فلم تتضح بعد بينما الأضرار التي لحقت بالاستديو كبيرة .

يعد من أعرق استديوهات السينما في مصر ، أُسس على يد اليونانيين سنة 1944 ، وكان شاهدا على تصوير عديد الأعمال الدرامية والسينمائية بداخله بما يزيد عن 500 عمل ، على مساحة 27 ألف متر مربع ، كما أنه من الاستديوهات القليلة في مصر التي صٌنعت جميع معداتها السينمائية من آلات تصوير وعرض وتحميض وإضاءة وصوت في مصر .

الحريق الذي التهم مكان تصوير مسلسل "المعلم" حاليا للفنان مصطفى شعبان ، وامتد ليطال عديد المباني بجانبه من بينها أكاديمية الفنون وسينما رادوبيس ، إضافة إلى عشرات مواقع التصوير الخاصة بالمسلسلات والإعلانات ، بدأ وانتهى في استديو الأهرام الذي كان قد أُغلق مؤقتا منذ عام 2017 ، ليعود قبل أشهر إلى العمل في أواخر عام 2023 ، أما تاريخه فيحكي ذكريات من الفن المصري وعلى حقب متفرقة ، ففيه صور مسلسل "حضرة المتهم أبي" بطولة الفنان الراحل نور الشريف عام 2006 ، والملك فاروق والمرسى والبحار وفيلم الهاربة في خمسينيات القرن الماضي وغيرها من أعمال مصر الفنية الشهيرة .