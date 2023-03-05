سبب غريب يمنع كيليان مبابي من قيادة السيارات

على الرغم من ثروته الضخمة التي جعلته يمتلك أسطولا من السيارات الفاخرة إلا أن الفرنسي كليان مبابي لا يستطيع قيادة أيا منها.. فما السبب؟

مبابي قال في مقابلة صحفية سابقة إن إحدى سلبيات النجاح مبكرا، أنه فاتته أشياء بسيطة مثل الحصول على رخصة قيادة، مؤكدا أن الحصول على الرخصة لم يكن أولوية على الإطلاق بالنسبة له، حيث أن لديه سائقين تحت تصرفه، حسب تعبيره.

ومع أن نادي باريس سان جيرمان عرض عليه أن يدفع له مقابل أخذ دروس في مدرسة لتعليم قيادة السيارات، إلا أن النجم البالغ 24 عامًا رفض هذا العرض معتبرا أن الحصول على الرخصة ليس ضروريا.