إسرائيل دمرت 40% من مسيّراتها فوق غزة بالنيران الصديقة

رغم القدرات العسكرية والتقنية الهائلة التي تتمتع بها القوات الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، يبدو أن الجيش الإسرائيلي أسقط بنفسه عددا كبيرا من طائراته دون طيار خلال الحرب في قطاع غزة.

هذا ما كشفه مايكل برودن، وهو مسؤول في مشاة البحرية الأمريكية؛ إذ أكد أن القوات الإسرائيلية دمّرت 40% من أنظمتها الجوية المسيرة بنيران صديقة من قواتها وأنظمتها الدفاعية.

وحول الأسباب المحتملة لهذا العدد من الطائرات التي تم إسقاطها، قال برودن إن الجنود الإسرائيليين يحتارون وهم على خط المواجهة عند رؤية طائرة دون طيار صغيرة، فيتساءلون ماذا سيفعلون إذا لم يتم تحديدها.. هل يسقطونها على الفور أم لا؟

الفرق بين الوقت الذي يتم فيه اكتشاف طائرة مسيرة، والوقت الذي يمكنها تنفيذ هجوم، يقاس عادة بالثواني، الأمر الذي يجعل الجيش الإسرائيلي يتخذ قراراً بقصف الطائرة قبل تحديد هويتها.

هذه الاعتراضات الخاطئة، وفق برودن، مشكلة ستزداد مع زيادة حجم عدد الطائرات دون طيار التي تحلّق في الهواء.