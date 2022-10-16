هالاند وابن عمه.. عودة أسطورة محاربي الفايكنج

توقع، نظرة، فتسديدة، أو معلقا بالهواء هكذا مع كرة من اللهب تسكن المرمى، كرة القدم سهلة مع آل هالاند..

يشربان التهديف حليبا من الصغر، لا تعرف أرقامهما سوى الانفجار زيادة وتضخما، إيرلينغ هالاند وابن عمه ألبرت براوت، الوجه الجديد الذي طل بأرقامه قبل شكله، وكأنه يقولها علنا، ماذا لو جددنا أسطورة محاربي الفايكينغ؟

من هو ألبرت براوت هالاند؟ وماذا عن بلدوزر جديد يلوح في الأفق؟

هو ابن عم إيرلينج نجم السيتي، ولد ألبرت في الـ11 من فبراير 2004، وبدأ لعب كرة القدم في عام 2009 في نادي روسلاند، وفي عام 2015 انضم إلى نادي برينه في دوري الدرجة الثانية النرويجي، مثل إيرلينغ هالاند من قبله، حيث اقتحم فريق تحت 13 سنة عندما كان عمره أحد عشر عامًا فقط.