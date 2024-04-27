الصحن الطائر في نيويورك.. يجبر السلطات على فتح تحقيق "عاجل"

حدث كل ذلك خلال أجزاء من الثانية.. الصحن الطائر يثير قلق السلطات الأمريكية ويدفعها إلى فتح تحقيق عاجل بعد حلوله كضيف مفاجئ على فيديوهات أحد ركاب رحلة جوية.

بدأت القصة مع ميشال رييز عندما كانت تصور بهاتفها مقطع فيديو عند استعداد الطائرة التي كانت على متنها للهبوط فوق مطار لاغورديا بنيويورك، لكن ما حدث هو أن جسمًا غريبا ظهر بسرعة في الفيديو وكان يبدو أنه يطير بالقرب من الطائرة، ما دفع ميشيل إلى إرسال بريد إلكتروني لدائرة الطيران الفيدرالية لإعلامهم بما رأت لكنها لم تتلق منهم أي رد.

بعد قرابة شهر من وقوع الحادثة انتشر الفيديو بكثافة على مواقع التواصل، وبدأت التفسيرات المقلقة بالانتشار، حيث قال أحد المختصين أن الجسم لن يكون مسيرة أو طائرة عسكرية بسبب قربه الكبير من مسار الرحلة التجارية وشكله والارتفاع الذي كان يحلق به والذي يقارب 2500 قدم.

فيما أضاف آخرون بأنه يمكن أن يكون بالونا، كما لا يمكن استبعاد أن يكون مجرد طائر يحلق في السماء، لتعلن بعدها إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستفتح تحقيقا في الحادثة الغامضة التي لم تعترف بوجود أي تقارير صدرت في ذلك اليوم عن الطيارين حولها.