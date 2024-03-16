ثريد.. وقف خيري لإطعام غير المقتدرين في الأردن وأهل غزة

في بادرة خيرية انطلقت مع شهر رمضان، بدأ وقف "ثريد" الخيري في الأردن بتوزيع وجبات الإفطار المجانية لغير المقتدرين وسط العاصمة عمان.

"إرم نيوز" قام بزيارة إلى الوقف واطلع على تجربة إعداد الطعام فيه، حيث راعت معايير الجودة والنظافة وإجراءات السلامة العامة.

وقال وليد تحسبم، وهو أحد المسؤولين عن الوقف، إن عملية توفير وجبات غذائية متوازنة تتم بأسلوب يحفظ كرامة الشخص الذي تقدم له الوجبة، وهي محسوبة من ناحية السعرات الحرارية، قائلا إنها "وجبات طعام كالتي نتناولها في بيوتنا".

وأضاف في تصريح لـ "إرم نيوز" أن الوقف مع بداية العام الجاري أرسل مليون وجبة طعام إلى قطاع غزة، ومع شهر رمضان بدأ بإرسال ٥٠ ألف وجبة يوميا.

ويرسل وقف ثريد وجبات الطعام إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الجيش الأردني والهيئة الخيرية الهاشمية، حيث تم إدخال الوجبات عن طريق الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم، بالإضافة إلى الإنزالات الجوية التي نفذتها طائرات سلاح الجو الأردني.