صحيفة أمريكية: فوز أردوغان انتصار لبوتين

فوز أردوغان انتصار لبوتين.. صحيفة نيوزويك الأمريكية، اعتبرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جنى أرباحا سياسية، بعد حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية.

التقرير أوضح أن أردوغان سار على خط رفيع بين دعم أوكرانيا، مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع روسيا، وعدم التماهي مع مواقف الغرب.

وعلى النقيض من نبرة كمال كليشدار أوغلو الحادة من روسيا، والحديث عن تدخل مزعوم بالانتخابات التركية، فقد أكد أردوغان خلال الحملة الانتخابية على علاقات البلدين الإيجابية، وأن تركيا ليست ملزمة بعقوبات الغرب ضد روسيا، ما يؤشر إلى أن توجهات أنقرة وهي من دول حلف الناتو تتماشي مع مصالح موسكو.