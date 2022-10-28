البحرين: قناة الجزيرة لا تزال تستهدفنا

رغم المصالحة الخليجية.. البحرين تؤكد أن قناة الجزيرة تستهدفها بالتشويه والتحريض الممنهج.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية البحرينية، تعليقا على نشر القناة القطرية، ادعاءات بأن منفذ الهجوم، على مزار في مدينة شيراز الإيرانية، بحريني الجنسية.

وزارة الداخلية البحرينية أكدت أن حملات التشويه والتحريض، على مملكة البحرين وشعبها، عبر قناة الجزيرة القطرية، تتم في إطار ممنهج، وتفتقر للمهنية والمصداقية الإعلامية، لافتة إلى أن السلطات الإيرانية، نفسها، سارعت إلى نفي ما رددته الجزيرة، شكلا ومضمونا.