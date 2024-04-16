أيقونة للحب والوفاء.. قصة "القبر الغريب" في العراق

من بولندا أرسلت له رسالةً مفادها بأن هديّةً "لا تشبه سابقاتها" ستصله إلى حيثُ يعمل في العراق؛ بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس"، فكانت هي الهدية التي لم يسعفه الوقت ليسعد بملاقاتها.

هي قصّة "تالا" الفتاة البولندية التي قطعت آلاف الكيلومترات لتفاجئ حبيبها بلقاء غير متوقع للقلبين العاشقين، في مكان عمله بشركة "درو ماكس" البولندية، إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ الطريق السريع الدولي بالعراق في ثمانينيات القرن الماضي.

فرحة "روميو" بانتظار هدية حبيبته انقلبت إلى مصيبةٍ فطرت قلبه حزناً عليها، ولشدّة تأثره تحولت قصتهما إلى ملحمة للعشق والوفاء رواها زملاؤه العاملون في الشركة، والذين شهدوا عليها منذ وصول خبر الحادث حتى لحظة اكتشافه بأن الضحية كانت محبوبته.

في قبر وحيد على جانب الطريق السريع رقدت تالا.. ليتحول قبرها إلى مزار لسكان المنطقة والسياح، الذين وجدوا في قصة "تالا" وحبيبها "روميو" أيقونةً للحب والوفاء.