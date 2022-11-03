مسلم هندي يخاطر بحياته وينقذ أكثر من 50 هندوسيا

رغم عنصرية المتشددين واستهدافهم للمسلمين في الهند، فإن هذا الرجل المسلم لم يتأخر لحظة واحدة عن المخاطرة بحياته لإنقاذ عشرات الهندوس من المحتفلين بأعياد ديوالي عندما انهار بهم جسر موربي في ولاية غوجارات.

الشاب، ويدعى نعيم شيخ، تعرض للإصابة خلال إنقاذه حوالي خمسين شخصا، حيث قال إنه كان مع أصدقائه على الجسر وقت انهياره، ولأنه يجيد السباحة، فقد بادر للقيام بما وصف بـ"العمل البطولي".

ناشطون هنود استغلوا واقعة نعيم لمطالبة المتشددين في الهند بوقف أعمال العنف والاضطهاد ضد المسلمين هناك، وسط موجات من الثناء على صنيع نعيم النبيل.