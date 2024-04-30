أنف إلكتروني في الأردن يكشف عن صلاحية الأطعمة قبل تناولها

استطاع فريق بحثي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في الأردن، من ابتكار نموذج نظام أنف إلكتروني يستطيع الكشف عن صلاحية الأطعمة قبل تناولها.

إرم نيوز زار مختبر جامعة الأميرة سمية في قسم هندسة الاتصالات وإنترنت الأشياء، والتقى بالفريق البحثي الذي يشرف عليه البرفسور أشرف الطاهات، والمكون من المهندسين: رهف الحدادين، وميرنا جمالية، وعبد الله العقيلي، وتحدثوا عن هذا الابتكار وإمكانية تطويره ليصبح سهل الاستعمال ولدى العامة في أقرب وقت.

وقال البرفسور الطاهات لـ إرم نيوز: إن الفريق تمكَّن من تصميم نموذج أولي لنظام أنف إلكتروني يكشف عن وجود أنواع من البكتيريا والميكروبات في الأطعمة خاصة التجارية، وفي المناطق العامة.

وأوضح أن الأنف الإلكتروني يعمل على استشعار الغازات الكيميائية المحيطة بعينة الغذاء المرغوب التأكد من سلامتها للكشف عن البكتيريا فيها، بالإضافة إلى درجة حرارتها ورطوبتها بواسطة وحدة استشعار إلكترونية صممت خصوصًا لهذا الغرض في الجامعة.

فيما قال المهندس عبد الله العقيلي إن الأنوف الإلكترونية الذكية تجد تطبيقات عملية في الأماكن العامة المتنوعة؛ مثل مراكز التسوق والمطارات والمدارس، حيث تعمل كأدوات مفيدة للحماية وضمان سلامة الأغذية بشكل عام.

من جهتها قالت المهندسة ميرنا جمالية، إنه جرى تطوير تطبيق للهاتف المحمول ليمكن الأشخاص من عملية المعاينة وإرسالها بصورة آنية إلى منصة خوادم حوسبة سحابية عبر شبكة الاتصالات الخلوية، حيث يتم تجميع البيانات وتحليلها اعتمادًا على تقنيات تنقيب البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي بصورة محوسبة آنية وفعالة، للكشف عن الحالة الصحية لها والتنبؤ بأي خلل محتمل في المأكولات الخاضعة للفحص بدقة كبيرة وإصدار التحذيرات عند اللزوم، وعرضها على الهاتف الذكي للمستخدم.

فيما قالت المهندسة رهف الحدادين، إنه من خلال استخدام الأنوف الإلكترونية يمكن تنفيذ تدابير استباقية للكشف عن المخاطر المحتملة أو التلوث في المواد الغذائية؛ ما يضمن تقديم وجبات آمنة وعالية الجودة والحيلولة دون حدوث حالات تسمم غذائي، كما تُعد بمثابة خطوة محورية نحو الالتزام بالمعايير الصارمة في مجال سلامة الأغذية، وبالتالي ضمان رفاهية وسلامة حياة الأفراد.

يُذكر أن جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تُعد من أبرز الجامعات في الأردن والمنطقة العربية، التي تواكب مجالات التطور في الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب المختلفة وتكنولوجيا معلومات الأعمال وهندسة الاتصالات، وقد حصلت مؤخرًا على المركز الأول على الجامعات الأردنية، والمرتبة الـ18عربيًّا في معيار البحث العلمي.