مفاجأة يكشفها القضاء الفرنسي حول علاقة رياض سلامة بـأوكرانية

القضاء الفرنسي يوجه تهما إلى امرأة أوكرانية قُدّمت على أنها مقربة كثيرا من حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في إطار تحقيق بشأن ثروته في فرنسا وفقا لفرانس برس

موقع ميديا بارت الفرنسي ذكر أن الأوكرانية آنا كوساكوفا والبالغة من العمر 46 عاما واجهت تهما بتكوين منظمة إجرامية وغسل أموال منظم وغسل احتيال ضريبي خطير وإخفاء جرم يعاقب عليه القانون بالسجن 10 سنوات وتم وضعها تحت الإشراف القضائي

وكشف استجواب آنا عن مشاركتها في معاملات مالية معقدة تسمح بإخفاء مصدر أموال اختلسها رياض سلامة بحسب فرانس برس

ويعتبر سلامة البالغ 72 عاما أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم إذ لا يزال يشغل منصبه منذ عام 1993ويرى أنه كان كبش فداء الأزمة الاقتصادية في لبنان