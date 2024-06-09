وسط اشتعال 5 جبهات.. روسيا تباغت الأوكرانيين في "تشاسيف يار"

وسط اشتعال المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في خمس جبهات (خاركيف، لوهانسك، دونيتسك، زباروجيا، خيرسون) بدأت أوكرانيا تحشد قواتها على جبهة شمال خاركيف، فيما باغتت القوات الروسية نظيرتها الأوكرانية في تشاسيف يار.

ويأتي التحشيد الأوكراني لصد التقدم الروسي على جبهة خاركيف، إذ تدور الآن معركتان شرستان، في مدينتي فوفشانسكا وليبتسي.

وبالفعل استطاع الجيش الأوكراني التقدم لمسافات ووصل إلى قريتي غلوبكا ولوكيانتس، وهو يهدف من هذا التحرك إلى تطويق القوات الروسية المتواجدة في ليبتسي.

بالتزامن مع ذلك، بدأت القوات الروسية شن هجوم شرس في مقاطعة دونيتسك، وتحديدا في تشاسيف يار، وقد كانت القوات الروسية منذ أسابيع تحاول تطويق المدينة، لكنها اتبعت أسلوبا مغايرا حيث تقدمت أرتال الجيش الروسي واقتحمت المدينة من الشرق.

وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على ضاحية كنال بعد عبورها قناة دونيتسك، ورفعت العلم الروسي فيها، وتراجعت القوات الأوكرانية لتجهيز خط دفاعي يحول دون تقدم الروس نحو مركز مدينة تشاسيف يار، التي ستكون هدف الجيش الروسي في قادم الأيام.