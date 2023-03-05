اعتراف خطير.. الأمير هاري يلجأ للماريجوانا لمواجهة ألم فقدان والدته

"تعاطي الكوكايين لم يفعل شيئا من أجلي لكن تعاطي الماريغوانا ساعدني حقا"، بهذا التصريحِ الصادم برر الأمير هاري استخدام الأدوية المخدرة، خلال فترة تعايشه مع فقدان والدته الأميرة ديانا.

واعترف هاري بتناول الكوكايين، في سن المراهقة وتدخينِ الحشيش، وقال إنه جرب الفطر السحري في منزل الممثلة الأمريكية كورتني كوكس، حسب مذكراته "سبير".

هاري الذي دافع عن استخدام الأدوية المخدرة، بحجة أنها ساعدته على التعامل مع الصدمات، وأعطته إحساسا بالانتماء، اتجه للعلاج النفسي خشية فقدان ذكرياته مع والدته، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أما زوجته ميغان، التي وصفها بـ"الإنسانة الاستثنائية"، فقد عبر هاري عن امتنانه لها لمساعدته في تغييرِ طريقة تعامله مع ألمه، وإحساسه بالغربة بين أفراد العائلة المالكة.