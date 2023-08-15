تجاهل الحرائق وذهب للاستجمام.. بايدن يثير غضبا في أمريكا

هذان المشهدان استدعتهما مخيلة العديد من الأمريكيين، للمقارنة بينهما، وسط حالة من الانتقادات والغضب.

فبينما ظهر هؤلاء السكان وهم يلقون أنفسهم في مياه المحيط الهادئ؛ خوفا من أن تلتهمهم النيران التي تأكل الاخضر واليابس في هاواي، ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير وهو يستجم على الشاطىء، ويركب دراجته، مبتسما سعيدا.

ما زاد من حدة الغضب، أنه قبل مغادرة بايدن للاستجمام، سأله صحفيون حول أحد أسوأ حرائق الغابات فتكا في تاريخ الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكنه رفض التعليق، وعندما سُئل مرة ثانية وهو يركب دراجته، واصل السير، قائلا إنه "يبحث الأمر"، لتنهال التعليقات الغاضبة، خصوصا مع ارتفاع أعداد القتلى واتساع مشاهد الخراب والدمار.