يستخدم لأول مرة منذ 2006.. ما قدرات صاروخ الرمح؟

إسرائيل تستخدم صاروخ الرمح الدقيق في حربها على قطاع غزة لأول مرة منذ حرب لبنان عام ٢٠٠٦.. فما هي قدرات هذا الصاروخ؟.

صاروخ الرمح هو عبارة عن صاروخ أرض-أرض مع مزايا تقنية حديثة موجودة على متنه، إذ بإمكانه تحديد أي تردد لاسلكي بقدرة كبيرة وتحديد الهدف الصحيح والتعرف عليه، وتوجيهه بنجاح نحو النقطة المحددة المراد قصفها.

وتعد صواريخ الرمح المتقدمة نوعيا عن غيرها ضمن أنظمة الصواريخ التي أثبتت كفاءتها في المعارك، وتصل حمولة الصاروخ لـ 20 كغ من المتفجرات، ويصل مداه إلى 65 كم، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ويعمل الصاروخ بنظام الـ" GPS" الذي يتيح له دقة أكبر فى التصويب، وهو مصمم لكي يحدد موقع هدفه ومهاجمته في البيئات الساحلية والبحرية والبرية.

كما يعمل الصاروخ في جميع الظروف الجوية وخلال النهار والليل، ويمتلك قدرات هجومية ومتحركة وثابتة، ويستطيع الدخول من شباك منزل لدقته الشديدة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

صاروخ الرمح يستطيع تدمير عدد كبير من المباني والأهداف في وقت قصير، ويمكن إطلاق 18 صاروخا منه في دقيقة واحدة من كل قاذفة.