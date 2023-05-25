بسبب "فيديو دعائي".. كليجدار أوغلو يقاضي أردوغان

بعد بثه فيديو دعائيا يربطه بحزب العمال الكردستاني.. مرشح الرئاسة التركي المعارض كيليجدار أوغلو يقاضي أردوغان، ويتهمه بالاحتيال.

محامي كليجدار أعلن تقديم شكوى ضد الرئيس التركي تطالبه بدفع تعويضات بقيمة مليون ليرة تركية، أي ما يعادل خمسين ألف دولار؛ على خلفية اتهامات بتشويه السمعة وبث معلومات مضللة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يتراجع أردوغان، الذي اعترف علنا في وقت سابق بأن الفيديو مركب، عن اتهاماته بأن خصمه على صلة بمنظمة حزب العمال الكردستاني.

وكان أردوغان قد عرض خلال حملته الانتخابية مقطع فيديو يُظهر كليجدار أوغلو وعضوا في حزب العمال الكردستاني وهما يرددان الشعار نفسه، مشيرا إلى وجود تحالف بينهما.