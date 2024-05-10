بعد غواصة "البطل كيم".. كوريا الشمالية تستعد للحرب تحت الماء بمفاجأة جديدة

على الرغم من كثرة الأقمار الصناعية ووفرة معلوماتها حول ما يجري فوق الأرض وتحتها، إلا أن الأحوال تتبدل عندما نتحدث عن كوريا الشمالية، حيث استطاعت تلك الأقمار أن تلتقط صورًا بمعلومات شحيحة حول غواصة نووية جديدة ستبصر النور على يد كيم جونغ أون الذي لن يرضى البقاء وحيدًا أو بعيدًا عن ساحة حروب تحت الماء تستقبل في كل مرة وحشًا نوويًا جديدًا يسبق الآخر بخطوة.

وبالعودة إلى كوريا الشمالية، فإن المعلومات القليلة التي جمعتها مجموعة "نورث 38" البحثية تقول إن الغواصة قيد الإنشاء، ومن المتوقع أنها ستزود بـ10 صواريخ باليستية، حيث يسعى الزعيم إلى تحديث أسطوله من الغواصات العاملة بالطاقة التقليدية والتي يصعب عليها التخفي بسبب الضجيج الذي تحدثه تحت سطح الماء، ما يجعلها هدفا سهلا للتعقب.

فيما يتم التركيز على إنشاء مثل هذه الغواصات الجديدة لتعزيز قدرتها على شن هجمات نووية من تحت الماء بالاستعانة بالتصاميم السوفيتية والتكنولوجيا الروسية، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام أجنبية مثل نيويورك تايمز وبلومبيرغ.

لكن تلك الصور يبدو أنها لم تشكل مصدر قلق للجارة الجنوبية التي شككت في قدرة الغواصات الجديدة على إطلاق الصواريخ، بعد اطلاعها على معلومات تفيد بأن إحدى الغواصات عادت للصيانة بعد اختبار غير موفق لإطلاق صاروخ تحت الماء.