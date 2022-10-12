صور جوية لانقلاب يخت صدام حسين

"المنصور"، يخت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.. صور جوية نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية أعادته للواجهة مجددا، حيث ظهر هيكل اليخت منقلبا، بممر شط العرب المائي، عند التقاء نهري دجلة والفرات، جنوب العراق.

بعد نشر الصور، أوضح مركز علوم البحار بجامعة البصرة، أن اليخت الرئاسي تعرض في 2004 لضربة جوية أمريكية، أدت لتحطمه وانقلابه.

المنصور، لم يكن اليخت الوحيد الخاص بصدام حسين، فقد كان هناك يخت آخر يسمى "نسيم البصرة".

هذا اليخت موجود حاليا لدى مركز علوم البحار بجامعة البصرة ويستخدم في جمع العينات المائية من شط العرب والمياه الاقليمية العراقية.