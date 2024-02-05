"ألقي القبض عليه مؤخرا".. من هو زعيم المافيا والقاتل الذي لا يرحم؟

"قاتل لا يرحم".. زعيم مافيا تقوم بإطعام الجثث للخنازير.. سيء السمعة.. هرب من سجن شديد الحراسة في إيطاليا باستخدام ملاءات أسرة.. ماركو رادوانو يقبض عليه في فرنسا.

رادوانو مدرج على قائمة يوروبول لأهم المجرمين المطلوبين ألقي القبض عليه في باستيا بجزيرة كورسيكا الفرنسية.

الرجل البالغ من العمر 40 عاما والمنحدر من مدينة فيستي الساحلية على البحر الأدرياتيكي تمكن في فبراير عام 2023، من الهروب من الجناح شديد الحراسة في سجن نوورو، في سردينيا في ايطاليا باستخدام الطريقة التقليدية المتمثلة في ملاءات الأسرة المعقودة للنزول عبر الجدران مما سبب ارتباكا للسلطات الإيطالية في حينها.

رادوانو هو رئيس جماعة جارجانو التي تعمل ضمن "المافيا الخامسة، وهي عصابة إجرامية غير معروفة نسبيا مقرها في منطقة فوجيا الإيطالية.

يوروبول بينت أن زعيم المافيا كان يقضي حكما بالسجن لمدة 24 عاما لارتكابه جرائم مختلفة بما في ذلك التورط في منظمة إجرامية وتهريب المخدرات وحيازة أسلحة غير مشروعة، أنه كان الشخصية الأبرز في العصابة وقاتلا لا يرحم، ومسؤولا عن تنفيذ جرائم قتل وتهريب مخدرات وابتزاز.

المافيا التي كان يديرها ماركو تتميز بدرجة عالية من العدوان والعنف، وتقوم بإطعام الجثث للخنازير حتى لا تترك أثرا.