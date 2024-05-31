كيف دعمت إيفانكا ترامب والدها المُدان؟

علّقت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على إدانة والدها بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في القضية المعروفة باسم "أموال الصمت".

ونشرت إيفانكا ترامب عبر صفحتها على منصة "إنستغرام" عبر خاصية "الستوري" صورة لها وهي فتاة صغيرة بحضن والدها، وتركت تعليقًا قالت فيه: "أحبك أبي".

ولم تنضم إيفانكا إلى والدها خلال مثوله أمام المحكمة، ولم يقم زوج إيفانكا، جاريد كوشنر، بالسفر إلى محكمة مانهاتن أيضًا، بحسب تقارير سابقة، وذلك بعد أن نأت كل من إيفانكا ترامب وكوشنر بنفسيهما عن حملة ترامب الرئاسية الأخيرة.

وكانت هيئة محلفين في مانهاتن وجدت أن ترامب يعد مذنبًا بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في قضية "أموال الصمت"، وهو حكم غير مسبوق وتاريخي يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.