طلباتهن أوامر .. سيدات يحكمن الميركاتو

تستهوي أمريكا وشوارعها ومدارسها أنتونيلا روكوزو فيوقع ميسي لإنتر ميامي، لم تتشجع زوجة راموس لعرض الهلال السعودي فيعلق سيرخيو توقيع العقد.. مثالان من ضمن أمثلة كثيرة على تأثير القوة الناعمة في قرارات اللاعبين، فهل بات الميركاتو تحت سطوة حسناوات الظل؟.

سارة عرفاوي زوجة لاعب برشلونة الجديد إلكاي غوندوغان، سئمت الطعام المجمد في مانشستر وقلة مطاعم السوشي، فأيدت قرار الرحيل لبرشلونة بعد جولة تأكدت فيها بأن ما تحتاجه حاضر في المدينة الإسبانية، بينما تتصدر فايزة العماري لائحة المتحكمات الأكثر ضراوة بقرارات ابنها، ربما لأنه لم يتزوج بعد، فاسم فايزة تصدر ولا يزال محركات البحث مع أي خبر يتعلق بوجهة اللاعب الجديدة.

ولأن التعميم لغة مبهمة، فإن مثال جورجينا على التأقلم السريع في السعودية يعتبر نقطة مضيئة في تسيير حياة العائلة لنجم يعيش مع العدسات والكاميرات، أيضا فإن صديقة كريم بنزيما وعارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا، اعتنقت الإسلام بعد أيام من وصولها السعودية مؤكدة حماسها لمعرفة ثقافة البلد وتفاصيل الحياة هناك.

في العموم، تبقى طلباتهن أوامر، فخيبة الملعب والنتيجة وقرار الوجهة أيا كانت، قد تكون عوامل أقل وطأة من خيبة خارج الميدان، خاصة إذا ما جاءت على هيئة وجه عبوس، لا تنفع معه التبريرات مجتمعة.