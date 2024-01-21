زيلينسكي لترامب: أتحداك أن تأتي إلى كييف لوقف الحرب

في خطوة هي الأولى من نوعها، هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعبَّر عن قلقه من تصريحاته حول قدرته على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة، إذ اعتبرها "خطيرة للغاية".

وفي حديثه للقناة الرابعة البريطانية، دعا زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا ووقف الحرب خلال الفترة المحددة، مشيرًا إلى أنه قد يكون لدى ترامب فكرة حقيقية يمكنها تحقيق هذا الهدف.

وأشار زيلينسكي إلى غموض تصريحات ترامب حيال كيفية إيقاف الحرب وسيناريو اليوم التالي، معبرًا عن قلقه من فكرة تدخل ترامب بشكل فردي دون مراعاة مصلحة أوكرانيا.. وفي محاولة لتحفيز ترامب، دعا زيلينسكي إياه لزيارة أوكرانيا، قائلاً: "من فضلك يا ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا وإلى كييف، إذا نجحت بوقف الحرب، خلال 24 ساعة، سيكون لديك سبب كافٍ للقدوم".

ورغم توقع زيلينسكي أن تكون تصريحات ترامب جزءًا من حملة انتخابية أو رسالة سياسية، إلا أنه أعرب عن توتره تجاه فكرة تدخل ترامب بطريقة غير مرنة، مما يجعله يشعر بالتوتر الشديد.. وفي سياق سابق، أكد ترامب قدرته على التوسط لوقف الحرب، في 24 ساعة، وأشار إلى علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا التصعيد بين زيلينسكي وترامب يعكس التوترات الجارية في العلاقات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية التي تُبرز التحديات التي تواجه مستقبل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.