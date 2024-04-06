وسط تأهب غير مسبوق.. الكشف عن موعد "الانتقام" الإيراني من هجوم دمشق وتفاصيله

بعد أيام من التصريحات المشحونة بكلمات الثأر وحروف التهديد والوعيد.. الانتقام الإيراني قادم، والعد التنازلي بدأ.

هكذا تقول أمريكا وإسرائيل وأجهزة استخباراتهما التي وضعت أمام وسائل الإعلام معلومات تؤكد أن رد إيران على استهداف قنصليتها في دمشق آت والزمان لن يكون بعيدًا..

تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية وردت فيه رؤوس أقلام خطة إيرانية الصنع، كشف مسؤولون أمريكيون أن تنفيذها سيتم بهجوم يتضمن إطلاق مجموعة من مسيرات "شاهد" وصواريخ كروز، وذلك بحسب معلومات استخباراتية أشارت أيضًا إلى أن الرد الإيراني سيكون ربما في داخل إسرائيل، ومن المتوقع أن يركز على أهداف عسكرية أو استخباراتية وليس على المدنيين، إلى جانب احتمال استهداف منشأة دبلوماسية إسرائيلية من باب الرد بالمثل على الهجوم الذي استهدف قنصلية إيران بدمشق، وأسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان كبيران.

جو بايدن وإلى جانبه الإدارة الأمريكية وصناع القرار فيها، بدأوا في دراسة الخيارات المتعلقة بكيفية الرد على التحركات الانتقامية المحتملة من الجانب الإيراني، وذلك عقب رسالة وجهتها طهران إلى واشنطن طلبت فيها من الأخيرة "أن تتنحى جانبًا حتى لا تتعرض للضرب" وفق ما كتب محمد جمشيدي، نائب رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية على منصة "إكس"، حيث أكد مسؤول أمريكي أن بلاده في حالة تأهب قصوى وهي مستعدة لأي هجوم إيراني محتمل يستهدف أصولاً إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة.