3 أسرار خطيرة يلوح بها ترامب ضد بايدن.. ما هي؟

بعد الإدانة الجنائية التاريخية له، بدأ دونالد ترامب يلملم أوراقه عبر شنه هجومه المضاد بثلاثة وعود مثيرة للناخب الأمريكي.

وعود ترامب لا تنتهي، ولكن هذه المرة ذهب إلى ملفات لها ما لها من الاهتمام الكبير محليًّا، واعدًا بكشف السرية عنها في حال فوزه خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، وهذه الوعود تضمنت اغتيال كنيدي، وهجمات الـ11 من سبتمبر، وقضية جيفري إبيستين.

الملفات الثلاثة هذه تحوز على اهتمام طيف واسع من الأمريكيين، بداية من اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، التي رغم مرور 6 عقود عليها ما زالت تتكشف وثائق ومعلومات سرية حولها وحول من يقف وراءها.

أما أحداث الـ11 من سبتمبر فستظل الشغل الشاغل لكثير من الأمريكيين لا بل حول العالم لفك لغزها وحقيقة من يقف وراءها، رغم رفع السرية في 2021 عن بعض الوثائق المتعلقة بتلك الأحداث، بقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ضغط واجهه من عائلات الضحايا.

المعلومات عن المليونير الراحل جيفري إبيستين لا تقل شأنًا عن أحداث سبتمبر أو اغتيال كينيدي، هذا الرجل الذي توفي بالسجن منتحرًا، وكان متهمًا بإدارة شبكة واسعة من الفتيات القاصرات لممارسة الجنس، وسط ورود أسماء وازنة ومشهورة سياسيًّا وسينمائيًّا كانت على علاقة وثيقة به وقد تكون متورطة.

كنز ترامب المرتقب جزء بسيط من دعايته الانتخابية التي ستفصح في قادم الأيام عن مفاجآت، هي وعود خارقة للعادة، منها ما سيحققه ترامب، ومنها ما سيحاول تجاهله أو بالأحرى إلهاء العامة عنه؛ لأنه بالأصل وعد كاذب.