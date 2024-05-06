الشقوق الأرضية في ليبيا.. لغز الطبيعة الذي ينشر الذعر

تصدعات أرضية وشقوق غامضة يمتد بعضها إلى أكثر من 800 متر بأعماق تصل إلى 3 أمتار.

هو لغز الطبيعة الذي حير الليبيين بعد رصد تلك التصدعات غرب البلاد في منطقة بئر عجاج التي تبعد عن العاصمة طرابلس 70 كيلومترا، مع الإشارة إلى أنه تم رصد تصدعات مماثلة لها في شهر مارس الماضي في عدة مزارع ببلدية السبيعة..

الأمر أثار قلقَ السكانِ وذعرَهُم، حيث لا يزال الغموض يلف أسبابها على الرغم من ترجيح كفة المياه الجوفية كمسبب لظهورها لكن دون وجود أي تفسير أو دليل علمي.

وبانتظار التقارير التي تعمل الجهات الرسمية على إعدادها لعلّها تفسر ما يحدث، تتباين التحليلات والتفسيرات الصادرة عن أهل العلم والمختصين بين سردية السيول وفرضية حركة الصفائح التكتونية وإليكم بعضها.

مؤيدو نظرية حركة الصفائح قالوا إن الشقوق التي باتت تنتشر بكثرة، ناجمة عن حركة نشطة زلزالية في أعماق الأرض، وما هي إلا علامات تنذر بخطر وقوع هزات أرضية، مع التذكير بأن صدع العزيزية الأكبر في البلاد يوجد في تلك المنطقة.

وهو تحليل لم يرُق لبعض المتخصصين في شؤون البيئة الذين استبعدوا النظرية، قائلين إن كميات الأمطار الكثيرة التي هطلت، إضافة إلى قوة اندفاعها باتجاه البحر تسببت بظهور تشققات بأطوال وأعماق مختلفة.