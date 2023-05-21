"الإرهاب السني عدونا الأول".. تصريح لوزير الداخلية الفرنسي يثير موجة غضب وانتقادات

"الإرهاب الإسلامي السني".. تصريح لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يثير غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الوزير الفرنسي اعتبر أن ما سماه بـ"الإرهاب السني" هو بمنزلة التهديد الأول لبلاده وأوروبا، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.

دارمانان نبه إلى "معاودة الخطر" المرتبط بـ"الإرهاب الإسلامي" الذي يستهدف فرنسا وجيرانها الأوروبيين دون أن يقدم أي دليل يثبت صحة ادعائه.

ودعا دارمانان خلال زيارته للولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الأمني مع واشنطن قبل استضافة باريس أولمبياد 2024 الصيفي.

أثارت هذه التصريحات المثيرة للجدل ردود فعل غاضبة، وانتقد مدونون ربطه الإسلام بالإرهاب والتطرف، كما عبر آخرون عن مخاوفهم من انتشار خطاب الكراهية.