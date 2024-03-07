نظام إس 500.. ماذا نعرف عن أقوى دفاع جوي في العالم؟

ستربح موسكو حرب الفضاء حتى قبل أن تبدأ ، وسيسقط نظامها الدفاعي أقمار واشنطن الصناعية وصواريخها العابرة للقارات ، هكذا تصف روسيا نظام إس 500 الصاروخي للدفاع الجوي ، فما نعرف عن ما قيل عنه أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم ؟

أُطلق على نظام إس 500 اسم "بروميثيوس" إله الحرب في الأساطير الإغريقية ، وهو بديل لنظامي إس 300 وإس 400 ، تفاخرت روسيا بقدرته على تحييد مجموعة واسعة من التهديدات الجوية الحالية والمستقبلية بقدرته الكبيرة على هزيمة تهديدات صواريخ كروز والمقاتلات ومن قبلهم الصواريخ الباليستية ، حيث يمثل الأخير السلاح الأمريكي الأهم كوسيلة للردع النووي ، وهو ما يزيد مخاوف واشنطن من اس 500 ، الذي يُعتبر أفضل من نظام ثاد الأمريكي وأكثر دقة منه بالنظر إلى ما قيل عن قدرته على اعتراض الأهداف خارج الغلاف الجوي .

اس 500 قادر على مواجهة الطائرات من الجيل الخامس والأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض ، ويعتمد على نوعين من الصواريخ يصل مدى النوع الأول وهو الصواريخ طويلة المدى 40N6M إلى 400 كم ، بينما يمكن للصواريخ الاعتراضية من سلسلة 77N6 أن تصل إلى حوالي 600 كم .

وحش الدفاع الجوي هذا لم يُختبر بعد ، وبقيت إمكانياته رغم ما قيل عنها موضع شك خاصة لدى الأمريكيين ، حيث تشكك بعض المصادر الغربية في اداعاءات الروس على اعتبار أن نظام الصواريخ في اس 500 يطابق سلفه اس 400 ، وبأنه أقل من إمكانيات نظام ثاد الأمريكي ، لكن مصادر أخرى تفيد بأن في جعبة الروس ما هو أكثر تطورا منه والحديث هنا عن نظام إس 550 المطور من إس 500 ، والمخصص للعمل في الفضاء ومن المقرر أن تتسلم القوات الجوية الفضائية الروسية هذا النظام بحلول عام 2025