وفاة محمد محب ضحية كلب المذيعة المصرية أميرة شنب

نهاية مفجعة للشاب المصري محمد محب ضحية كلب "بيتبول" تملكه المذيعة أميرة شنب.

فقد توفي الشاب الذي يعمل في بنك شهير بمدينة الشيخ زايد المصرية متأثرا بعضة الكلب.

زوجته إيمان كشفت في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز" تفاصيل إصابته الجسيمة التي دخل على إثرها في غيبوبة وتدهورت حالته قبل أن يفارق الحياة.

مواقع التواصل ضجت حزنا على رحيل الشاب وسط موجة تعاطف مع أسرته، وفي ظل مطالبات واسعة بسرعة محاسبة المذيعة وزوجها بطل الواقعة.

وكانت النيابة المصرية قد أمرت بإيداع الكلب إحدى المستشفيات البيطرية وحبس زوج الإعلامية أميرة شنب احتياطيا لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره.