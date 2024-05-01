أمريكي حاول بيع أسرار حساسة للروس.. وهكذا تم اكتشافه!

لم يكن موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية يتوقع ان رسالته التي تحمل أسرارا ومعلومات حساسة سينتهي بها الأمر في يد عميل سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

الموظف يدعى جاريه سيباستيان دالك وهو من قدامى المحاربين في الجيش الامريكي وعمل لفترة وجيزة في وكالة الأمن القومي حاول بيع المعلومات السرية لشخص اعتقد أنه يعمل لصالح الحكومة الروسية لكنه كان في الواقع عميل سري لـFBI.

دالك أرسل للعميل مقتطفات من بعض المستندات التي بحوزته كدليل على قدرته على الوصول إلى المعلومات واستعداده لمشاركتها معه وأخبره أنه سيبيع جميع المعلومات التي لديه مقابل 85 ألف دولار، وبعد لحظات من إرسال الرسالة قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بإلقاء القبض عليه، وانتهى به الأمر بالحكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما.

الوثائق التي حاول دالك بيعها تضمنت معلومات عن القدرات الدفاعية الأمريكية الحساسة وتقييما للتهديدات لدولة لم يذكر اسمها وكذلك برنامج تشفير أمريكي.