خسر معركته الأخيرة.. رحيل مؤثر للمخرج السوري الشهير جمال الظاهر

"نمر الفرات وابن الرقة وشيخ المجازفين".. ألقاب أُطلقت على الفنان والمخرج السوري الشهير جمال الظاهر الذي وافته المنية عن 39 عاما.

"الظاهر" كان صانع الإثارة ومخرج المعارك الأبرز في الدراما السورية والعربية.. لكن معركته مع السرطان انتهت برحيله.

صنّف الفنان السوري الراحل، الأول عربيًّا والتاسع عالميًّا في المشاهد القتالية، حيث خضع لتدريبات في التشيك واليابان، ودرس الفنون القتالية هناك. كما عرف عنه عشقه للخيل والفروسية.

لدى الظاهر في رصيده أكثر من 400 عمل درامي، أبرزها: "السيرة النبوية، والظاهر بيبرس، وعنترة بن شداد، والفيلم الروسي كوزلوف، والمسلسل التركي الشهير وادي الذئاب، والفيلم الهوليودي أسامة بن لادن".