"إرم نيوز" في عيده العاشر.. انطلاقة جديدة

الحقيقة محايدة.. من هنا بدأنا.. ونكمل الطريق ليبقى المضمون جوهر أهدافنا.

نسعى دائمًا، وبشكل لحظي، لنكون في المقدمة في تغطيتنا الشاملة للأحداث السياسية، والاقتصادية، والرياضية، والثقافية، في المنطقة العربية والعالم.

في الذكرى العاشرة لمؤسسة حفرت اسمها بحروف من ذهب بمصداقيتها وشفافيتها، برصد الخبر، وكشف زوايا المشهدين العربي والعالمي.

"إرم نيوز".. بشكل جديد لموقعه الإلكتروني، وتقنياتٍ حديثة، ومزايا متنوعة.

نُولي اهتمامًا استثنائيًا بالإنتاج المرئي بكافة أنواعه .. حيث أصبح نقطة ارتكاز لـ "إرم نيوز" في تحديث محتواه المرئي بما يتناسب مع جميع متابعي منصات التواصل الاجتماعي.

في "إرم نيوز" كانت العيون على إنتاج الفيديوهات القصيرة التي تختزل الحدث في قصة.. واكبنا من خلالها كل ما هو حديث الساعة حول العالم.

نافست منصاتنا على "السوشال ميديا" المواقع العربية بزخم مكثّف وغني بالمعلومة من جهة، والمتعة والفائدة من جهة أخرى، والأرقام تتحدث وتكشف تفاعلًا لا بدّ من الشعور بالامتنان له، ولجمهور متفاعل حفّزنا بتعبيره عن الإعجاب أو الانتقاد على مدى سنوات.

وفي تحدٍّ جديدٍ.. فريق "إرم نيوز" يعدكم أن يُكمل مسيرة عقدٍ من الزمن بمهنية تليق بجمهور "إرم نيوز" الوفيّ.