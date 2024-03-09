من هو دين فيليبس الذي يهدد بالإطاحة بـ"بايدن"؟

هذا الرجل متفائل دائما.. الأمر الذي دفعه لمنافسة جو بايدن على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، رغم وصف مراقبين لذلك بالمعجزة، إلا أنه أصر على مواصلة المشوار الصعب.. فمن هو النائب الديمقراطي دين فيليبس؟

فيليبس هو ديمقراطي ورجل أعمال ثري موجود في مجلس النواب الأمريكي منذ عام 2019 وتم انتخابه لتمثيل مينيسوتا وهي منطقة من الضواحي التي كان يمثلها الجمهوريون منذ ما يقرب الستين عامًا.

ولد فيليبس في 20 يناير 1969 في سانت بول بولاية مينيسوتا، وكان والده حينها نقيبا في الجيش الأمريكي وقُتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في في حرب فيتنام عام 1969.

درس فيليبس في جامعتي براون ومينيسوتا تخصصات إدارة الأعمال وعمل مع مجموعة من الشركات الناشئة في البداية وعاد بعدها للعمل في شركة العائلة التي تعمل صناعة "الآيس كريم".

وفيليبس يهودي ويعمل في مجلس إدارة معبد إسرائيل في مينيابوليس، وصنفه مركز لوغار غير الحزبي في المرتبة 13 من بين أكثر أعضاء الكونغرس في صنع السياسات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من بين 435 عضوًا، وقد تم تسميته بالبطل المالي من قبل لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، والاعتراف به من قبل غرفة التجارة الأمريكية بجائزة جيفرسون هاملتون للتعاون الحزبي في الكونغرس.