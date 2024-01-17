تدخل العظام البشرية في تركيبته.. "عقار كوش" القاتل الرخيص

مزيج من الفنتانيل والترامادول والفورمالدهيد والحشيش وبعض العظام البشرية المطحونة.. هذا ما يحمله عقار كوش في تركيبته التي باتت حديث سيراليون حيث يُقتل نحو 10 أشخاص كل أسبوع ويدخل الآلاف إلى المستشفيات.. والجاني هو كوش.

نوم أثناء المشي، ارتطام الرأس بالأسطح الصلبة وحالة من اللاوعي تصل إلى إعاقة حركة المرور في الشوارع .. جميع ما سبق وأكثر يأتي كنتيجة لتعاطي " كوش " الذي يتم تصنيعه في المختبرات غير القانونية في جميع أنحاء آسيا ويحول متعاطيه إلى زومبي كما قال موقع ساينس أليرت الذي حذر مِن أنَّ هذا العقار يعيث فسادًا في غرب أفريقيا ..

الجانب الغريب والصادم في القصة هو استخدام العظام البشرية في التركيبة في الوقت الذي لا يوجد فيه سوى تفسيرات قليلة لا تستند إلى أساس علمي يذهب بعضها إلى القول: إن لصوص القبور يوفرون عظام بعض الأشخاص الذين كانوا مدمنين لزيادة نسبتها في العقار، أو بسبب وجود نسبة عالية من الكبريت في تركيبة العظام، لكن مع ذلك تبقى هذه التفسيرات مجرد تكهنات ما مِن تعليق واضح حول صحتها ..

أحياء ومجتمعات بأكملها أصبحت مدمنة على كوش، إذ ظهر للمرة الأولى في أفريقيا منذ 6 أعوام، والذي ينفق بعض الأشخاص نحو 8 جنيهات إسترلينية يوميًّا لتعاطيه في بلد يبلغ متوسط دخل الفرد فيه أقل من 400 جنيه إسترليني، وتعمل البطالة على تغذية الإدمان في صفوف الشباب.