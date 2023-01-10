خطأ "ساذج" يطيح بمدير بنكي محتال في تركيا

بعد 19 سنة من هروبه واختفائه مع ملايين الدولارات، أطاح خطأ "ساذج" بمدير بنكي تركي سابق في شباك الأمن.

السلطات التركية أعلنت إلقاء القبض على المدعو ألباي علمداغ الذي كان مديرا سابقا لبنك خاص مطلوب بتهمة الاحتيال على مواطنين أتراك وإعطائهم سندات قبض وهمية بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار، عام 2003. قصة الاحتيال المثيرة هذه بدأت قبل نحو 20 عاما، حين تم تعيينه نائبًا لمدير فرع بنك خاص في منطقة أسنيورت باسطنبول، كمكافأة له على نجاحاته في مناصب مختلفة كان قد تقلدها في البنك.