أديبة وفنانة وصحفية.. المرأة الحديدية في العراق تتحدى الإعاقة

كانت طفلةً عندما أصيبت بالإنفلونزا، ونتيجة خطأ طبي فادح أُصيبت بالشلل في طرفيها السفليين، إلا أن من لُقِّبت بـ "المرأة الحديدية" تحدت إعاقتها بإصرارها وعزمها على تطوير قدراتها، وفضلت أن تكون شعلة من العطاء والإبداع والتميز.

أيسر عبدالوهاب البياتي ابنة محافظة كركوك العراقية من مواليد 1964، يصفها أصدقاؤها بالسيدة الرقيقة، وهي الأديبة والفنانة التشكيلية والصحفية، التي شاركت في العديد من الدورات والورش لتطوير قدراتها الفنية والأدبية، وحصلت من آخرها على شهادة الدكتوراه الفخرية من "كامبردج" الدولية في مصر.

أيسر التي ألهمت أصحاب الهمم من خلال شعارها الذي تردده" أنا أعمل إذاً أنا موجود".. كانت لديها العديد من المشاركات الدولية والشهادات التقديرية، التي حصلت عليها لتميزها في الرسم والصحافة والأدب.