قصة شاب جزائري تفجع القلوب.. نام بجانب قبر أمه لعامين حزنًا على وفاتها

الاسترخاء بجانبك فقط، يجعل من النوم وسادة لأحلامي بأنك لا زلتي هنا، وبأن السكينة يمكن أن تعاش فقط إذا تعطرت بما تبقى منك تحت الثرى.

جزائري يرفض أن يصدق أو ربما صدق بأن والدته رحلت لكنه لم يقو على الابتعاد عن قبرها أكثر من متر واحد ولعامين على التوالي.

يحدث هذا في ولاية أدرار الجزائرية، حيث لا تمنع تقلبات الطقس إسماعيل برابح من الابتعاد عن جنته التي يريد، حتى ولو أبعدوه بالقوة.

السلطات المحلية في الولاية كلفت مديرة الصحة هناك بالتكفل النفسي والطبي به، علهم ينجحوا في تخفيف أكثر آلام الفقد حرقة، في النفس البشرية.