داريا تريبوفا.. معلومات عن "الحسناء" المتهمة بتفجير مقهى سانت بطرسبرغ

لم تمر ساعات حتى أعلنت روسيا اعتقال المشتبه بها في تفجير مقهى في سانت بطرسبرغ أسفر عن مقتل المراسل الحربي الروسي الشهير فلادلين تتارسكي.

فمن هي؟

الفتاة التي تدعى داريا تريبوفا، هي مواطنة روسية في العشرينيات من عمرها.

اعتقلت بينما كانت تختبئ في شقة مملوكة لأحد أصدقاء زوجها في سان بطرسبرغ، حيث كانت تخطط للهروب خارج البلاد، وفق وسائل إعلام.

الحسناء الروسية اعترفت بإعطاء تتارسكي هدية عبارة عن تمثال صغير مخبأ بداخله قنبلة انفجرت لاحقا وأدت إلى مقتله على الفور، فيما رفضت الإفصاح عن هوية من أعطاها التمثال.

تقارير إعلامية كشفت أن تريبوفا ربما لم تكن على علم بأن التمثال احتوى على عبوة ناسفة.

لكن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب تقول إنها "داعم نشط" لمؤسسة محظورة في روسيا تابعة للمعارض الروسي البارز المسجون أليكسي نافالني.

وسبق اعتقال تريبوفا بسبب احتجاجها على الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة تاس الروسية الرسمية.