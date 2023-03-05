مهندس زلازل ياباني يكشف سبب الدمار المهول في تركيا.. ويحذر اليابانيين

النبضة القاتلة هي سبب الدمار المهول في تركيا جراء الزلزال.

هذا تفسير مهندس الزلازل الياباني موري شينيشيرو الذي يقوم بدراسة ميدانية جنوب تركيا بعد شهر من الكارثة بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليابانية.

والنبضة القاتلة بحسب موري هي موجة زلزالية تصل مدتها إلى ثانيتين، لكنها تلحق أضرارا فادحة في المباني الطابقية.

الخبير الياباني تفقد العديد من المباني المتضررة وسأل الناجين من الزلزال عن أنواع الهزات التي شعروا بها، واستكمل بحثه الذي يستغرق عدة أيام ليعلن عن نتائجه بعد عودته لليابان لكنه وجّه رسالة لليابانيين الذين عاشوا كوارث مماثلة.

يتعين على اليابانيين أن يدركوا بأن المباني القديمة في بلادهم والتي شيدت وفقا لمعايير قديمة لمقاومة الزلازل يمكن أن تتعرض لأنواع من الخسائر في حال حدوث زلزال مشابه.